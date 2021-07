Wagen trifft mehrere Bäume : Grefrather wird bei Unfall verletzt

Der 82-jährige Autofahrer wurde bei dem Unfall schwer verletzt (Symbolbild). Foto: dpa/Monika Skolimowska

Kempen Ein 82-jähriger Mann aus Grefrath ist bei einem Unfall in Kempen-Tönisberg am Sonntag schwer verletzt worden. Wie die Polizei mitteilte, fuhr er gegen 13.55 Uhr über die Straße Haag in Richtung Krefeld.

Kurz vor der Einmündung zur K23 kam er mit seinem Wagen nach links von der Fahrbahn ab und traf mehrere Büsche und Bäume, bevor das Auto zum Stehen kam.

Der Fahrer war kurzfristig in seinem Auto eingeklemmt, konnte jedoch von der Feuerwehr befreit werden. Bei dem Unfall wurde der 82-Jährige schwer verletzt.

(biro)