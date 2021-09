Schulentwicklung in Kempen : CDU will frühe Planung für Anspruch auf Ganztagsplatz

Kempen Mit dem Rechtsanspruch auf einen Ganztagsplatz für Grundschüler ab 2026 werden viele Kommunen mehr Platz und mehr Personal brauchen. In Kempen fordert die CDU dafür eine frühzeitige Planung.

In Kempen fordert die CDU eine Analyse, um festzustellen, wie hoch der Bedarf für die Betreuung im Grundschulalter überhaupt ist und welche Maßnahmen die Stadt ergreifen könnte, um Plätze zu schaffen. Diese Forderung hatte die CDU bereits 2018 gestellt und dazu einen Antrag an die Stadtverwaltung geschickt. Seither hat sich offenbar nichts getan, wie der CDU-Fraktionsvorsitzende Jochen Herbst mitteilte. „Leider müssen wir feststellen, dass wir in dieser Angelegenheit seit Antragsstellung keine Bearbeitung erkennen“, so Herbst, der nun einen Antrag an Bürgermeister Christoph Dellmans (parteilos) schickte mit der Bitte, den CDU-Antrag von 2018 zur Grundschulentwicklung und Bedarfsanalyse der Betreuungsangebote zu bearbeiten und in den kommenden Sitzungen der Ausschüsse des Rates zu berichten, wie die Planung zur Umsetzung des Rechtsanspruchs auf eine Ganztagsbetreuung für Grundschulkinder in Kempen vorangeht.