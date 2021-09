Schulbetreuung : SPD-Opposition fordert NRW-Ganztagsgesetz bis Mai

Düsseldorf Die Weichen müssten jetzt gestellt werden, damit 2026 genug Personal und Räume zur Verfügung stünden, kritisieren die Sozialdemokraten. Die Schulministerin lädt zu Rundem Tisch.

Die SPD-Opposition im Düsseldorfer Landtag hat die CDU-/FDP-Landesregierung aufgefordert, noch vor Ende der Wahlperiode im Mai ein Landesgesetz zum Rechtsanspruch auf Ganztagsbetreuung auf den Weg zu bringen. „Wir haben eine Menge zu tun“, sagte die SPD-Abgeordnete Eva-Maria Vogt-Küppers am Dienstag in Düsseldorf. Jetzt müssten die Weichen dafür gestellt werden, dass aus dem Betreuungsauftrag auch ein Bildungsauftrag werde.

Bis 2026 sei die Zeit nicht mehr lang, so Vogt-Küpppers. „Kinder, die jetzt geboren werden, kommen dann in die Schule“, mahnte auch SPD-Fraktionskollege Jochen Ott . Es dürfe keinen „Billig-Ganztag“ geben.

Bund und Länder hatten sich in der vergangenen Woche in letzter Minute im Vermittlungsausschuss darauf geeinigt, dass Kinder, die im Sommer 2026 eingeschult werden, einen Rechtsanspruch auf einen freiwilligen Ganztagsplatz in der Grundschule haben. Die Umsetzung obliegt jetzt den Bundesländern und den Kommunen. NRW-Bildungsministerin Yvonne Gebauer (FDP) will alle Akteure an einen Runden Tisch holen, um auszuloten, welche Maßnahmen jetzt ergriffen werden müssen, um den Rechtsanspruch erfüllen zu können.