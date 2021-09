Volleyball : Sportgeräte dienen auch dem Marketing des Verberger TV

Krefeld Kreativ, voller Ideen und Tatendrang haben sie die Corona-Pause genutzt und wollen nun für Furoere sorgen. Wie der Verberger TV seine Attraktivität steigert und in der Volleyballszene wirbt.

Nach den Sommerferien hat die Volleyballabteilung des Verberger TV sowohl im Jugend- als auch im Seniorenbereich den Trainingsbetrieb in der Halle wieder aufgenommen. Da passte es perfekt, dass Vereinsvorsitzender Jan Moertter mit dem Acuspike ein weiteres Trainingsgerät, über das nur wenige Vereine in Deutschland verfügen, der Öffentlichkeit präsentieren konnte.

„Wir sind sehr glücklich, mit unseren Mannschaften endlich wieder in der Halle trainieren zu können“, freut sich Moertter, der auch der Volleyballabteilungsleitung angehört. „Wir sind auch sehr erfreut, dass bei uns sehr viele durchgeimpft sind. Dies gilt auch für Jugendliche ab 14 Jahren. Das hat uns doch positiv überrascht.“

Nun präsentiert der Verein voller Stolz ein weiteres Trainingsgerät: Den „Acuspike“, mit dem der „gehaltene Ball“ trainiert werden kann. Inklusive Zoll und Versand kostete das neue Trainingsgerät, das in der USA bestellt wurde, 3.600 Euro. Es war das zweite Gerät, das der Verberger TV über einen Antrag bei der Sparkassenstiftung finanziert bekam. Mit Hilfe des Antrags hatte der Verberger TV bereits am 21. Juni eine 6.500 Euro teure Ballwurfmaschine vom Typ „Globus Winshot 1500“ angeschafft.

Strohmiete gerät in Brand

Einsatz für die Feuerwehr in Erkelenz

Einsatz für die Feuerwehr in Erkelenz : Strohmiete gerät in Brand

„Der Acuspike ist vor allem für unseren Nachwuchs und Anfänger gedacht. Hier kann an der Technik gearbeitet werden“, berichtet Moertter. „Man kann das Trainingsgerät von der Höhe verstellen, so dass der Ball aus einer Halterung geschlagen werden kann.“ Vor allem soll es auch die Trainer bei ihrer täglichen Arbeit entlasten, so dass sie sich komplett auf den Bewegungsablauf der Nachwuchs-Volleyballer konzentrieren können. Aber auch für die inder und Jugendlichen sei es einfacher, den Ball aus der Halterung anstatt aus der Hand eines Trainers zu schlagen.