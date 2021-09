Debatte um Campus in Tönisvorst : Grüne werfen CDU Populismus und Unsachlichkeit vor

Tönisvorst Am Wasserturm in St. Tönis sollen ein neues Verwaltungsgebäude und ein Schulzentrum entstehen. In der politischen Diskussion um die Planung wird der Ton rauer: Die Grünen werfen der CDU Populismus und Unsachlichkeit vor.

Der Fraktionsvorstand der Grünen in Tönisvorst fordert die CDU in einer Mitteilung zur Sachlichkeit auf. Es solle deswegen gar eine Sitzung des Ältestenrats einberufen werden, fordern die Grünen. Fraktionsvorsitzender Jürgen Cox sagt: „Es reicht: Das, was im Namen der CDU-Fraktion in die Öffentlichkeit gebracht wird, ist an Populismus und Unsachlichkeit kaum zu überbieten.“ Jüngstes Beispiel sei der offene Brief der CDU, in dem sie suggeriere, dass bei der Ratssitzung am 23. September der Beschluss zum Bau des „Campus“ gefällt werde, ohne dass die Öffentlichkeit beteiligt werde. „Tatsächlich ist es so, dass bei einem anstehenden Projekt die Öffentlichkeit noch nie früher beteiligt war, als in diesem Fall und dass am 23. September noch keine endgültige Entscheidung getroffen wird“, sagt Cox.