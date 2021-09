Inzidenzwert im Kreis Viersen sinkt : 85-jähriger Mann stirbt nach Corona-Infektion

Im Kreis Viersen sind mittlerweile 312 Menschen nach einer Corona-Infektion gestorben (Symbolbild). Foto: dpa/Fabian Strauch

Kreis Viersen Im Kreis Viersen sind am Donnerstag, 16. September, 29 neue Corona-Fälle bekannt geworden. Aktuell gelten 284 Personen im Kreisgebiet als infiziert – davon 51 in Willich, 34 in Kempen, 14 in Tönisvorst und vier in Grefrath.

Einen neuen Fall meldete der Kreis aus der Kita Blaues Haus in Willich-Schiefbahn. Eine weitere Person ist nach einer Corona-Infektion gestorben: Dabei handelt es sich um einen 85-jährigen Mann aus Viersen. Damit erhöht sich die Zahl der Corona-Toten im Kreis Viersen auf 312. Die Zahl der neuen bestätigten Fälle in den vergangenen sieben Tagen pro 100.000 Einwohner sinkt nach der Statistik des Robert-Koch-Instituts (RKI) von 52,3 auf 49,2. Die Sieben-Tage-Inzidenz des Landes NRW liegt nach Angaben des RKI aktuell bei 87,9.

(biro)