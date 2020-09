Rhein-Maas-Berufskolleg Kempen : Berufskolleg: Brückenschlag fürs Klima nach Haiti

„Es ist 5 vor 12!“ – mit dieser Aktion auf dem Schulgelände demonstrieren die Kempener Berufsschüler für den Klimaschutz. Foto: Tim Hecker/Berufskolleg

Kempen Schüler aus sieben Klassen des Rhein-Maas-Berufskollegs in Kempen wollen am Freitag, 25. September, im Netz am globalen Klimastreik mitwirken und dabei die Initiativen des Bündnisses „Church for Future – Kirchen für Klimagerechtigkeit“ und „Schools for Future“ unterstützen.

(rei) Die Schüler beteiligen sich an der Fotoaktion „Es ist 5 vor 12!“ mit einer lebendigen Uhr von 24 Metern Durchmesser und demonstrieren so eine Verbindung von Kempen zu Friday-for-Future und zum Hilfsprojekt der Schule „Schüler-bauen-für-Haiti“.