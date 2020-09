Haushalt in Grefrath : Kämmerer kalkuliert mit Minus zum Jahresende

Haushalt in Grefrath

Grefrath Die Grefrather sind früh dran: In der Ratssitzung brachte Kämmerer Andre Middelberg bereits den Jahresabschluss 2019 ein, der nun zur Prüfung an den Rechnungsprüfungsausschuss geleitet wird.

Bürgermeister Manfred Lommetz zeigte sich mit dem Ergebnis zufrieden: ein Überschuss von 419.000 Euro und damit nun etwas mehr als fünf Millionen Euro in der Ausgleichsrücklage – „das könnte bedeutend schlechter sein“.

Wie erwartet, kam es nach dem einstimmigen Ja im Haupt- und Finanzausschuss auch im Rat zu einer Zustimmung für einen Zuschuss für das Grefrather Eisstadion. Wie berichtet, benötigt der Eissport- und Eventpark im schlimmsten Fall 900.000 Euro, die aufgrund von entgangenen Einnahmen und höheren Ausgaben für den Betrieb unter Corona-Bedingungen am Ende der Saison im Etat der Sporteinrichtung fehlen könnten.

Kämmerer Middelberg blickt auch auf die gesamte Haushaltssituation in Corona-Zeiten und zeigte sich erfreut, dass sich in Sachen Gewerbesteuer nicht viel verändert habe. Die Situation sei schwierig, aber man sei bei einem Gewerbesteuer-Soll von 3,75 Millionen Euro. Wenn das letzte Quartal 2020 so ausfalle wie der Durchschnitt der ersten drei Quartale, komme noch einmal ein sechsstelliger Betrag hinzu.