Fläche in Grefrath : Vermarktung für Neubaugebiet beginnt

Grefrath 24 freistehende Einfamilienhäuser und vier Doppelhaushälften können dort gebaut werden. Es gibt bei der Gemeinde bereits eine Warteliste für Grundstücke. Diese Interessenten werden nun angeschrieben und ihr Kaufinteresse abgefragt.

(ulg) Nun kann bald gebaut werden auf der ehemaligen Friedhofserweiterungsfläche an der Wankumer Landstraße/An der Plüschweberei in Grefrath. Bei Enthaltung der SPD-Fraktion wurden in der jüngsten Sitzung des Grefrather Gemeinderates – es war die letzte in der alten Besetzung – der sogenannte Satzungsbeschluss zur Änderung des Bebauungsplanes sowie zum Flächennutzungsplan „Schaphauser Straße“ verabschiedet. Die Sozialdemokraten enthielten sich der Stimme, weil in dem Bereich keine Mehrfamilienhäuser vorgesehen sind, erklärte SPD-Ratsherr Roland Angenvoort.