Am Reinersbach in Grefrath : Pläne für neues Flüchtlingswohnhaus

Am Reinersbach in Grefrath

Von den alten Flüchtlingsunterkünften Am Reinersbach 9–11 in Grefrath ist nicht mehr viel zu sehen. Sie sind jetzt abgerissen worden. Foto: Norbert Prümen

Grefrath Auf der Fläche der ehemaligen Unterkunft am Reinersbach in Grefrath soll ein neues Wohnhaus für asylsuchende Ausländer gebaut werden. Weil es keine Fördermittel gibt, plant die Gemeinde eine Fertigbaulösung.

Die alte Flüchtlingsunterkunft Am Reinersbach 9-11 in Grefrath ist mittlerweile abgerissen. Nun hat sich der Rat in der letzten Sitzung der alten Wahlperiode in der Albert-Mooren-Halle in Oedt mit dem Ersatzbau befasst. Die Verwaltung hatte in ihrer Vorlage Pläne für einen Einfachbau zur Unterbringung von Obdachlosen und Flüchtlingen vorgestellt.