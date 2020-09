Schule in Düsseldorf : Berufskolleg wurde erweitert

(arc) Mehr Platz für 5700 Schüler: In rund 13 Monaten Bauzeit haben das Max-Weber- und das Walter-Eucken-Berufskolleg in Bilk einen Erweiterungsbau erhalten.

Nach 13 Monaten Bauzeit konnte jetzt der Erweiterungsbau von Max-Weber- und Walter-Eucken-Berufskolleg feierlich eröffnet werden. „Mit dem Erweiterungsbau des Berufskollegs gelingt uns nicht nur die dringend notwendige Schaffung naturwissenschaftlicher Fachräume, sondern vor allen Dingen die Zentralisierung des Kollegs an einem Standort. Die Lehrgangsteilnehmer unterschiedlichster Bildungsgänge erhalten so deutlich verbesserte Lern- und Lebensbedingungen und können viele ihrer Kommunikationswege verkürzen“, sagt Stadtdirektor Burkhard Hintzsche.

Am Standort werden, größtenteils in Teilzeit, rund 5700 Schüler unterrichtet. Da zum einen die Schülerzahl stetig wächst und zum anderen die Dependance an der Gneisenaustraße aufgelöst wurde, bestand zusätzlicher Bedarf an Schulraum. Im Juli wurde der Erweiterungsbau dem Schulverwaltungsamt übergeben, mit Schuljahresbeginn 2020/21 konnte der Schulbetrieb aufgenommen werden. Die für das Gesamtprojekt im Finanzierungsbeschluss erwarteten Kosten in Höhe von 9,3 Millionen Euro konnten unterschritten werden.