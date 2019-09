28. und 29. September : Herbstfest unter dem Vereinsbaum in Grefrath

Ein Bild vom Grefrather Herbstfest aus dem Vorjahr. Foto: Wolfgang Kaiser

Grefrath Das 22. Herbstfest der Grefrather Vereinsbaumgemeinschaft findet am kommenden Samstag und Sonntag, 28. und 29. September, auf dem Marktplatz statt. Auftakt ist am Samstag um 17 Uhr mit einer Messe in der St.-Laurentius-Pfarrkirche.

Anschließend um 18.30 Uhr folgt ein Umzug über die Hohe Staße zum Markt. Ab 19.30 Uhr spielt unter dem großen Fallschirm die Band „Made for Rock’n’Roll“.

Am Sonntag werden am späten Vormittag Hunderte historische Traktoren erwartet, die ab 11 Uhr in einem Corso durch den Ort rollen, bevor die stählernen Oldtimer ins Grefrather Freilichtmuseum fahren und dort bestaunt werden können. Das Museum lädt dort wieder zum traditionellen Treckertreff ein.

Auf dem Marktplatz gibt es derweil von 12.30 bis 17.30 Uhr ein buntes Bühnenprogramm. Dabei sind unter anderem der Musikverein Grefrath, der Männergesangverein Liederkranz und die Grefrather Gesangsgruppe „Zottels“. Mit von der Partie ist auch der Zauberkünstler Thomas Dornbusch, der nach seinem Auftritt im Jahr 2014 die Grefrather zum zweiten Mal verzaubern möchte. Zum Abschluss sind die Besucher selbst gefordert. Unter dem Motto „Sing mit Grefrath“ sind alle eingeladen, kräftig mitzusingen und für ein stimmungsvolles Ende des Festes zu sorgen.

Eine Verlosung gibt es auch, die Ziehung findet um 16.15 Uhr statt. Der Erlös des Herbstfestes der Vereinsbaumgemeinschaft ist in diesem Jahr für die Grefrather Kindergärten bestimmt. Ein Getränkewagen der Gemeinschaft steht bereit, der Kirchenchor lädt in seine Weinlaube ein. Für die kleinen Besucher wird eine Hüpfburg aufgebaut. Um 12 Uhr öffnen am Sonntag die Geschäfte im Grefrather Ortskern für ihre Kunden.

(hd)