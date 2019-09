Mülhausen : Ein neuer Kindergarten für Mülhausen

Mülhausen Die Einrichtung auf dem Gelände des Klosters wird am Freitag offiziell eröffnet. Zunächst verfügt sie über zwei Gruppen mit je zehn Kindern. Besonders froh sind die Verantwortlichen über die naturnahe Lage.

In der Käfergruppe herrscht munteres Treiben, die Hasengruppe erkundet derweil das Außengelände. Am Freitag eröffnet im Antoniushaus auf dem Gelände der „Schwestern Unserer Lieben Frau“ eine neue Kindertagesstätte. Träger ist die Dernbacher Gruppe Katharina Kasper, die auch die benachbarte Liebfrauenschule unter ihren Fittichen hat.

Zuletzt war in dem Gebäude eine Gruppe jugendlicher Flüchtlinge untergebracht. Die sind nach und nach ausgezogen, Ende vergangenen Jahres stand das Haus leer. Da der Bedarf an Kindergärten auch in Grefrath groß ist, beschloss die Dernbacher Gruppe in Absprache mit der Gemeindeverwaltung, auf dem Klostergelände einen Kindergarten einzurichten. „In dem Punkt hat sich die Gesellschaft verändert. Früher blieben die meisten Mütter zu Hause, bis ihre Kinder drei Jahre alt waren“, sagt Kita-Leitung Christiane Inderhees. Heutzutage sei es längst Wunsch, die Mädchen und Jungen wesentlich früher in den Kindergarten zu schicken. Entsprechend sei der Bedarf gestiegen.

Als besonders positiv werten die acht Erzieherinnen, von denen manche in Teilzeit arbeiten, die Lage in Naturnähe. „Die Kinder können hier die Natur entdecken und viel frische Luft genießen“, sagt Christiane Inderhees. Das tat die Hasengruppe am Dienstag ausgiebig. Die Kinder spielten nämlich draußen, was bei dem einem oder anderen an der etwas mitgenommenen Kleidung deutlich wurde. Manche schauten sich auch den Streichelzoo des Gymnasiums an.