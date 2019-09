Versammlung : Johannes Dicks führt jetzt das St.-Martinskomitee St. Hubert

St. Hubert Nach dem Tod des langjährigen Vorsitzenden und engagierten Brauchtumsfreunds Rainer Pasch wählte die Mitgliederversammlung einen Nachfolger.

Bei der ersten Versammlung des Komitees in diesem Jahr ging es um die Vorbereitung des Martinsfestes in St. Hubert. Der Zug findet am Samstag, 9. November, statt. Er beginnt gegen 17.15 Uhr. Bereits unterwegs sind die Sammlerinnen und Sammler. Die Haussammlung findet im Kendeldorf bis zum 21. Oktober statt. „Mit dieser Sammlung wollen wir auch in diesem Jahr wieder ermöglichen, den Kindern am Martinstag eine Tüte zur Verfügung stellen zu können. Jeder Cent, den wir bei dieser Sammlung bekommen, geht zu 100 Prozent in die Finanzierung des Martinszuges bei uns in St. Hubert“, erklärt Johannes Dicks.

Anwohner des Zugweges werden wieder gebeten, ihr Haus für den Martinszug festlich zu schmücken. Der Zugweg führt in diesem Jahr vom Schulhof der Grundschule über den Hohenzollernplatz, weiter über die Haupt- und die Aldekerker Straße in die Antoniusstraße. Von dort biegt der Lichterzug rechts in die Hubertusstraße ein und steuert über die Hunsbrückstraße auf den Erkesweg zu, um links in die Straße „Am Kendel“ einzubiegen. An der Brücke über den Kendel, in Höhe des Kindergartens Bärenstark, reihen sich die Kinder der Kindergärten in den Zug ein. Weiter geht es in Richtung Bahnstraße und Königsstraße, bis es nach rechts in den Erlengrund geht. Über die Straße „Zur Kaplanei“ und die Seidenstraße zieht der Zug zum Hahnendyk. Von dort geht es in Richtung Unterweidener Weg und über die Hülser Landstraße zum Hohenzollernplatz zurück, wo die Bettlerszene stattfindet.