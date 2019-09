Beschluss der Kreispolitik : Museum wird noch familienfreundlicher

Die Dorenburg ist das Herzstück des Freilichtmuseums in Grefrath. Foto: Heiner Deckers

Grefrath Kreistag entscheidet über neue Eintrittspreise fürs Freilichtmuseum. Für Familien soll’s günstiger werden.

Das Niederrheinische Freilichtmuseum des Kreises Viersen in Grefrath versteht sich als Familienmuseum. Schon jetzt wird eine vergünstigte Familienkarte als Tageskarte für neun Euro angeboten. Zum Vergleich: Der reguläre Eintritt für einen Erwachsenen beträgt 4,50 Euro, für Kinder und Jugendliche 1,50 Euro. Bisher gelten die angebotenen Familienkarten ausschließlich für zwei Erwachsene und alle eigenen Kinder oder Enkelkinder unter 18 Jahren. Ein generationsübergreifender Zusammenschluss, etwa ein Großelternteil, ein Elternteil und ein Kind, war bisher bei der Familienkarte nicht möglich. Außerdem gibt es kein vergünstigtes Angebot für Alleinerziehende mit Kindern. Andere Einrichtungen wie etwa der Krefelder Zoo bieten daher kleine und große Familienkarten an.

Die gesellschaftlichen Entwicklungen will der Kreis Viersen als Träger nun auch für das Niederrheinische Freilichtmuseum aufnehmen. Die Verwaltung hat deshalb dem Kreiskulturausschuss differenzierte Familienangebote mit größerer Flexibilität vorgeschlagen. Kreiskulturausschuss und Kreisausschuss haben der neuen Entgeltordnung bereits zugestimmt, am Donnerstag, 26. September, wird der Kreistag wahrscheinlich so beschließen. Sobald dann die neuen Tarife im Amtsblatt veröffentlicht sind, können sie auch an der Museumskasse gelten. Die kleine Familienkarte kostet dann sechs Euro (Jahreskarte 20 Euro) und gilt für einen Erwachsenen und bis zu vier Kindern unter 18 Jahren, die große Familienkarte gibt es für neun Euro (Jahreskarte 25 Euro) für zwei Erwachsene und bis zu vier Kinder unter 18. Es müssen auch nicht mehr die Eltern mit ihren eigenen Kindern sein. In der Verwaltungssprache heißt das, „eine Elterneigenschaft bzw. das Vorliegen eines definierten Kindschaftsverhältnisses wären nicht mehr erforderlich“.

Eine weitere Änderung betrifft den Gruppentarif. Im Vergleich war aufgefallen, dass viele Museen Gruppen bereits ab zehn Personen eine Ermäßigung einräumen. In Grefrath gilt der Gruppentarif erst ab 20 Teilnehmern. Die Verwaltung will zeitgemäßer sein und auch kleineren Reisegruppen einen Anreiz bieten, das Museum zu besuchen. Das Niederrheinische Freilichtmuseum will künftig die umliegenden Heimat- und Verkehrsvereine anschreiben und auch kleinere Gruppen mit Pauschalangeboten (Eintritt und eine Tasse Kaffee im Tante-Emma-Laden) für einen Museumsbesuch gewinnen. Die Verwaltung sieht deshalb vor, einen ermäßigten Tarif von 3,50 Euro ab zehn Personen anzubieten.