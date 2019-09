Mülhausen : Lions-Quest: Fortbildung für Liebfrauenschullehrer

Mülhausen „Lions-Quest – aus einer Zufallsgemeinschaft soll eine gute Klassengemeinschaft werden.“ So beschreibt Andreas Wüstefeld zum Auftakt der zweieinhalbtägigen Lehrerfortbildung an der Liebfrauenschule Mülhausen eines der ersten Ziele, die mit dem Programm Lions-Quest verfolgt werden.

Das in den USA entwickelte Programm wurde von einer Expertengruppe um den Bildungswissenschaftler Klaus Hurrelmann weiterentwickelt. „In der Lehrer-Schulung geht es um Themen wie Gruppenbildungsprozess, Schlüsselkompetenzen, Stärkung des Selbstvertrauens und Vertrauensbildung“, sagt Lions-Quest-Trainer Franz-Dirk Willenbrink. Die letzte Fortbildung an der Liebfrauenschule fand Anfang 2016 statt. Viele junge Lehrer, die dort in der Sekundarstufe I unterrichten, sind seitdem dazugestoßen.

Lions-Quest richtet sich an Kinder und Jugendliche von zehn bis 14 Jahren. Gelebt wird das Proejkt an der Liebfrauenschule vor allem in der Verfügungsstunde, die in den Klassen 5 bis 7 einmal in der Woche angeboten wird. „Wünschenswert wäre, wenn wir das bis einschließlich Klasse 10 ausweiten könnten“, sagt Lehrerin Britta Aretz, die Lions-Quest organisatorisch an der Schule umsetzt.