Kamp-Lintfort : Schausteller ziehen positives Kirmes-Fazit

Foto: Christoph Reichwein (crei)

(got) Die Vatertagskirmes lockte mehr Besucher an als in den Vorjahren. „Sie ist sehr, sehr gut besucht“, sagt Rudi Edling als Vorsitzender des Moerser Schaustellervereins. „Alle Kollegen sind zufrieden.“ Zu diesen Kollegen zählt auch Schausteller Hans-Otto Schäfer junior, dessen Voodoo Jumper die große Attraktion der Kirmes war.

Von Peter Gottschlich