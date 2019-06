Aktionstag in Kamp-Lintfort : Eine Meile, die Lust auf Kunst macht

In diesem Jahr war der Erlebnismarkt so stark von der Kunst geprägt wie nie zuvor. Viele Künstler zeigten live ihr Können. Foto: Christoph Reichwein (crei)

Mo 27 Künstler und Kunsthandwerker sorgten in Zusammenarbeit mit Gastronomen für eine gut besuchte Kamp-Lintforter Innenstadt. Für viele ist die „Kunst und Genuss“ vor allem eine Werbung für kreative Arbeit.

Ellerhorst zählte am Samstag zu den Künstlern, die ihr Können live präsentierten. Zum mittlerweile fünften Mal lockt eine ganz besondere Flaniermeile in die Kamp-Lintforter Altstadt: 27 Künstler und Kunsthandwerker sorgten in Zusammenarbeit mit Gastronomen wieder dafür, dass die Fußgängerzone zwischen Photo Porst und Blumen Risse zu einer einzigartigen Flaniermeile wurde. Ellerhorst war zum ersten Mal im Fußgängerbereich der Moerser Straße dabei, weil er die Meile erst kennt, seitdem er vor einem Jahr von Gelsenkirchen nach Kamp-Lintfort umzog.

Stände Insgesamt wurde an 28 Ständen Kunst und Genuss präsentiert – an drei mehr als im Vorjahr.

Fest steht: In diesem Jahr war dieser besondere Erlebnismarkt so stark von der Kunst geprägt wie nie zuvor. Schon von Anfang an, seit 2015, nimmt Silvan Olzog an „Kunst und Genuss“ teil. Er zeigte sein Können ebenfalls live. Der Moerser malte Bilder mit heißem Wachs. „Enkaustik heißt diese Technik“, erzählte er den Besuchern, die stehen blieben.