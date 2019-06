Karneval in Kamp-Lintfort : Nicole Menssen wird Stadtprinzessin

Karneval in Kamp-Lintfort

Die Kamp-Lintforterin fiebert schon der Session entgegen. Sie erwarten fast 80 Auftritte. Nicole Menssen gehört dem Damenelferrat an. Proklamiert wird sie am 22. November. Auf dem KKV-Sommerfest im Juli stellt sie sich offiziell vor.

Ihren ersten Auftritt hatte Nicole Menssen auf der Vatertagskirmes. Begleitet wurde die zukünftige Stadtprinzessin von ihren Adjutantinnen Delia Möllmann und Silke Maas sowie Mitgliedern des Damen- und Herrenelferrates. Am Samstag wurde sie am Prinzenplatz vorgestellt. Sie unterschrieb auf der Terrasse des Restaurants Platon eine Prinzessinnendeklaration. Darin garantiert die Kamp-Lintforterin, die Stadt in der Session 2019/2020 würdig im Karneval zu vertreten. Erst vor vier Wochen hatte sich die selbstständige Fußpflegerin entschieden, Prinzessin zu werden.