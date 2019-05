Landesgartenschau in Kamp-Lintfort : Gartenschau bekommt ihre eigene Begonie

Die Begonie „Kallis Sonnenschein“ wurde am Mittwoch mit ein paar Spritzern Wasser aus der Gieskanne getauft. Die Taufpaten: Christoph Landscheidt (Bürgermeister in Kamp-Lintfort) und Frank Tatzel (Bürgermeister in Rheinberg). Foto: Anja Katzke

Kamp-Lintfort „Kallis Sonnenschein“ heißt die Neuzüchtung aus dem Hause Dümmen Orange. Es ist der Beitrag des Pflanzenzuchtbetriebs aus Rheinberg zur Landesgartenschau 2020 in Kamp-Lintfort. Die Begonie blüht von April bis Oktober.

Laga-Geschäftsführer Heinrich Sperling freute sich über „Kallis Sonnenschein“: „Eine eigene Laga-Blume zu haben, die auch noch von einem Unternehmen in der Region gezüchtet wurde, ist natürlich toll“, sagte er. Begonien zählen zu den beliebten Zierpflanzen für Garten und Balkon. Und die Auswahl ist groß: Mehr als 1000 Sorten sind erhältlich. Fast anderthalb Jahre hat es gedauert, bis die Neuzüchtung perfekt war und genügend Steckling vorhanden waren. Gezüchtet in Rheinberg, wuchsen die Stecklinge anschließend in El Salvador heran. I’Conia Sunset lautet der Züchtername der neuen Begonien-Sorte. Sie blüht von April bis Oktober. Als Begonien-Hybride soll sich „Kallis Sonnenschein“ aufgrund einer verbesserten Gartentauglichkeit von der breiten Masse ihrer Artgenossen abheben. Der Dauerblüher sei pflegeleicht und vor allem unempfindlich gegen Schnecken, Läuse und andere Schädlinge. Er fühle sich sowohl in Bodenbeeten als auch Balkonkästen, Töpfen oder Hängeampeln wohl und blühe nicht nur in Gelb/Orange. Das Farbspektrum reicht von Rosa bis Rot. „Wir haben erste Proben in die Gartenbaubetriebe gebracht. Dort ist die Neuzüchtung seit Mitte Mai bis Juli an den Verkaufsstellen erhältlich“, berichtet Thomas Bousart. Ab 2020 soll sie dann richtig auf den Pflanzenmarkt kommen. Die Begonien werden dann auch auf der Landesgartenschau erhältlich und zu kaufen sein. Laga-Geschäftsführer Heinrich Sperling plant in Absprache mit Landschaftsgärtnerin Christine Orel „Kallis Sonnenschein“ auf der Landesgartenschau in Kübeln zu präsentieren. Schon seit den 1980er Jahren hat sich Dümmen Orange der Züchtung verschrieben. Pro Jahr erscheinen laut Geschäftsführer Bousart bis zu 50 Neuheiten. Das Unternehmen hat sich auf die Züchtung und Entwicklung von Schnittblumen, Blumenzwiebeln, tropischen Pflanzen, Topf- und Beetpflanzen sowie Stauden spezialisiert. Es beschäftigt weltweit mehr als 700 Menschen.