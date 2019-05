Vatertagskirmes in Kamp-Lintfort : Voodoo Jumper ist die große Attraktion

Noch bis Montag herrscht in Kamp-Lintfort großer Kirmestrubel. Am Vatertag waren mehr Besucher als sonst da.

„Er ist das erste Mal hier“, sagt Rudi Edling, der Vorsitzende des Moerser Schaustellervereins. Mike Bengel, der Vorsitzende des Schaustellervereins Duisburg-West, schaut mit großen Augen auf den Voodoo Jumper, der ein wenig an die Krake aus den 70er Jahren erinnert. Wie diese lässt er zwei Kreise gegenläufig drehen. Im Unterschied zu ihr lässt er die Fahrgäste außerdem in der Horizontalen springen, passend zum Takt der Musik. „Technisch ist heute fast alles möglich“, ist Mike Bengel begeistert vom Nervenkitzel. Fünf große Fahrgeschäfte sind in diesem Jahr auf der Kirmes aufgebaut. Neben dem Voodoo Jumper sind es ein Autoscooter und ein Love Express, ein moderner Affenkäfig mit dem Namen Turbine und ein Hip-Hop-Dancer. Dazu kommen sechs kleine Fahrgeschäfte, zum Beispiel ein Kinderkarussell. Die ganz großen Fahrgeschäfte fehlen, zum Beispiel ein Riesenrad oder eine Achterbahn. „Dafür reicht der Platz nicht“, sagt Rudi Edling. „Die Kirmes ist eine Innenstadtkirmes. Davon profitiert die örtliche Gastronomie. In einigen Städten wurden Kirmessen aus den Innenstädten verdrängt. Darunter hat die Attraktivität gelitten.“ Die ist in Kamp-Lintfort gegeben. „Wir haben immer mehr Bewerber als Plätze“, erzählt Marlies Pousen, die die Kirmes als Mitarbeiterin des Ordnungsamtes organisiert. „Das spricht für die Attraktivität.“ Vor allem der Vatertag, der erste Kirmestag, zieht die Besucher an. In diesem Jahr waren es noch mehr als sonst. Ruhiger ist es am Freitag, an dem bei Einbruch der Dunkelheit ein Höhenfeuerwerk abgebrannt wird, und am Samstag. Am Sonntag kommen viele Kinder, für die ab 14 Uhr in der Bushaltestelle am Prinzenplatz ein kostenloses Kinderschminken angeboten wird. Der Montag, mit dem am fünften Tag die Kirmes endet, lockt mit günstigen Fahrpreisen.