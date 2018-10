Literaturkritiker bringt "druckfrische" Kritiken mit

Literatur In Kamp-Lintfort : Druckfrisch: Denis Scheck stellt neue Bücher vor

Denis Scheck ist Journalist, Literaturkritiker und Übersetzer.

Kamp-Lintfort Der Literaturkritiker gastiert mit einer Bücher-Vorschau bei den Literaturtagen in der Mediathek.

Vom Schönen, Guten, Wahren – und vom Albernen, Überflüssigen und Banalen. Druckfrisch-Moderator Denis Scheck sichtet literarische Neuerscheinungen und erklärt, wie man sich trotz 90.000 Neuerscheinungen in jedem Jahr auf dem deutschen Buchmarkt zurechtfindet.

Denis Scheck, deutscher Literaturkritiker, Übersetzer und Journalist, ist am Abend des 23. Novembers zu Gast in der Mediathek in Kamp-Lintfort. Er präsentiert dort eine exklusive Vorschau auf die Bücher, die er bei „Druckfrisch“, das von ihm moderierte Literaturmagazin der ARD (Ausstrahlung am Sonntag, 25. November), bespricht. Zuvor berichten Leser aus Kamp-Lintfort wie bei „Aufgelesen“, der Literaturreihe des Vereins LesArt, über ihre Meinung zu den Büchern seiner Auswahlliste. Wer dabei sein und eines dieser Bücher im Vorprogramm kurz vorstellen möchte, meldet sich per E-Mail bei den Veranstaltern. Sobald Denis Scheck Anfang November die Liste der Bücher an die Veranstalter gesendet hat, wird sie an die Interessenten zur Auswahl weitergeleitet. LesArt stellt ein Exemplar dann zur Besprechung zur Verfügung.

Als Dank erhält jeder, der mitmacht, das Buch und ein Autogramm darin von Denis Scheck. Alle vorgestellten Bücher sind an dem Abend in der Mediathek vorhanden. Diese Veranstaltung im Rahmen der Literaturtage 2018 wird organisiert in Kooperation von Mediathek LesArt mit der Buchhandlung am Rathaus Kamp-Lintfort. Gefördert durch die Stiftung Sparkasse Duisburg.

Denis Scheck, geboren 1964 in Stuttgart, ist ein deutscher Literaturkritiker. Er arbeitete als literarischer Agent, Radioredakteur, Übersetzer und Herausgeber und studierte Germanistik, Zeitgeschichte und Politikwissenschaft in Tübingen, Düsseldorf und Dallas. Heute ist er freier Kritiker, seit 2003 Moderator des ARD-Literaturmagazins. Der Abend mit Denis Scheck findet statt am 23. November um 19.30 Uhr. Der Eintritt kostet im Vorverkauf neun Euro, an der Abendkasse elf Euro. Karten gibt es in der Mediathek und in der Buchhandlung am Rathaus.

(RP)