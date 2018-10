Kinofans in Kamp-Lintfort warten auf die Eröffnung.

Kamp-Lintfort Es hakt auf der Baustelle der „Hall of Fame“. Die aktuelle Baukonjunktur macht den Bauherren und dem zukünftigen Betreiber weiter zu schaffen. Längere Lieferfristen für benötigtes Material sorgen für zeitliche Verzögerungen.

Nico Fiebrich und seine Kollegen haben ganze Arbeit geleistet: Die Decken und Wände sind in fast allen der sieben Kinosäle isoliert und mit schwarzen Mineralfaserplatten ausgekleidet. Der Trockenbau ist in der „Hall of Fame“ so gut wie abgeschlossen. Auch die Lüftungsanlage und die Leitungen für die Elektrik sind eingebaut. Trotzdem hakt es auf der Baustelle am Kreisel Moerser- und Ringstraße in Kamp-Lintfort. Die Bauherren des Kinos stehen weiter vor dem Problem, mit dem auch andere Häuslebauer zurzeit zu tun haben: die aktuell gute Baukonjunktur. „Es fehlt oft nur ein kleines spezielles Teil, das aber unbedingt benötigt wird und nicht auf dem Markt erhältlich ist. Und wir kommen nicht voran“, ärgert sich Meinolf Thies, der die „Hall of Fame“ künftig als Mieter zusammen mit seiner Ehefrau Anja betreiben wird. Material, das nicht verfügbar ist, längere Lieferfristen und fehlende Manpower führen zu zeitlichen Verzögerungen.

Deshalb muss Thies den Kinofans die Bekanntgabe eines konkreten Eröffnungstermins weiter schuldig bleiben. „Unser Ziel ist es, die Hall of Fame vor Weihnachten zu eröffnen. Wenn alles gut geht, halte ich diesen Zeitrahmen für realistisch“, erklärt er. Der Neubau ist ein großes Investoren-Projekt. Bauherr des Kinos ist die CPL-Investorengemeinschaft, an der sich private Unternehmen aus Kamp-Lintfort und der Region beteiligen. Der Kamp-Lintforter Unternehmer Thomas Berger hatte aus cineastischer Begeisterung vor drei Jahren seine Idee vorgestellt und trotz großer Hürden an ihr festgehalten. Der Spatenstich war im Herbst 2017. Das Multiplex-Kino entsteht auf einer rund 5000 Quadratmeter großen ehemaligen Fläche des 2012 geschlossenen Bergwerks West. Das Grundstück wurde von der RAG Immobilien erworben. Die „Hall of Fame“ wird über insgesamt 750 Sitzplätze in sieben Sälen verfügen. Der größte Saal wird 205 Zuschauern Platz bieten, der kleinste 80. Das Kino soll all das bieten, was ein zeitgemäßes Filmtheater ausmacht: Eine Gastronomie, ein großzügiges Foyer mit einer Deckenhöhe von acht Metern, das auch für andere Veranstaltungen genutzt werden kann, einen Saal mit Laser-Projektionen und ein Programm mit regelmäßigen Aktionen. Aktuell wirbt der Kinobetreiber auf seiner Facebook-Seite mit der Idee einer „Ladies Night“, in der Frauen demnächst beim Filme-Gucken unter sich bleiben können. Dass in Kamp-Lintfort ein Kino entstehen soll, ist auf enorme Resonanz in der Stadt gestoßen. Vor allem in den sozialen Netzwerken taucht immer wieder die Frage nach dem Eröffnungstermin auf. Der Kinobetreiber freut sich zwar darüber, dass seine Seite bereits 1000 Freunde zählt. Das große Interesse setzt die Verantwortlichen aber unter Druck. „Wir stehen als Betreiber in den Startlöchern“, betont Thies. „Wir haben alle Gewerke am Lasso, die nötig sind, um das Kino einzurichten. Die Projektionstechnik können wir aber nicht einbauen, solange Feuchtigkeit in den Räumen ist.“ Bis es an die Inneneinrichtung gehen kann, gibt es noch viel zu tun. Auf dem Foyer fehlt das Dach, und auch die Fassade muss verkleidet werden.