Duisburg: Uni nutzt und erforscht Digitallisierung

Duisburg Das Thema Digitalisierung wird an der Universität Duisburg-Essen großgeschrieben. RP, RP Online und die Sparkasse gehen der Frage nach, wie Digitalisierung an der Hochschule genutzt und erforscht wird.

Die Digitalisierung ist in der Wirtschaft, in der Verwaltung, bei Instituten, sogar in der Kunst ein großes Thema. Natürlich werden die neuen digitalen Techniken auch an der Universität Duisburg-Essen großgeschrieben. Dort aber nicht als Nutzer, vielmehr ist die Digitalisierung auch ein Forschungsobjekt. Ein aktuelles Forschungsbeispiel, das uns alle betrifft, finden wird im Institut für Arbeit und Qualifikation (IAQ) der Universität Duisburg-Essen. Es geht dabei um die Frage, welchen Einfluss die Digitalisierung bei der Arbeit auf unsere Gesundheit hat. Das Uni-Institut geht der Frage nach, wer Gewinner beim Einsatz der neuen technisch-medialen Möglichkeiten ist - und wer dabei verliert.