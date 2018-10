Am Kloster Kamp wächst neuer Wein

KAMP-LINTFORT Karl van de Kamp und sein Team haben in den vergangnen zwei Jahren 335 der 370 Rebstöcke vor dem Rokokosaal ersetzt. Zur Landesgartenschau 2020 wird der Weinberg blühen, und es wird neuen Kamper Wein zum Verkosten geben.

Doch dann flüchteten die meisten Mönche und kehrten nicht wieder zurück, als der linke Niederrhein während der Napoleonischen Kriege von französischen Truppen besetzt wurde. Was dann mit dem Weinberg geschah, der vor dem heutigen Rokokosaal am Kamper Berg lag, ist nicht bekannt. Als das Kamper Kloster 1998 sein 875-jähriges Jubiläum feierte, pflanzten Mitarbeiter einer Arbeitsbeschaffungsmaßnahme 370 neue Rebstöcke. Doch als die Maßnahme vorüber war, verwilderte der Weinberg, bis er 2013 von Jugendlichen in einer dreitägigen Big-Bagger-Aktion einmal vom Unkraut befreit wurde. „Wein ist eine sehr pflegeintensive Pflanze“, weiß Karl van de Kamp. „Wenn man nicht ständig im Berg ist, verwildert er schnell.“ Er arbeitete 35 Jahre lang für einen Winzer in Nierstein bei Mainz. Er scharte mit Hans Fritze und Marvin Wissen ein kleines Team um sich, das zum Geistlichen und Kulturellen Zentrums Kloster Kamp gehört. Seit 2015 verbringen die drei Weinbergmitarbeiter vor dem Rokokosaal zusammen Jahr für Jahr über 500 Stunden für Gottes Lohn. „Wir haben den Weinberg erst einmal vom Unkraut befreit“, blickt Hans Fritze zurück. Dann ersetzten sie fast alle Rebstöcke, da diese abgestorben waren. Sie pflanzten im Februar 2016, im Oktober 2016 und im Oktober 2017 insgesamt 335 neue Rebstöcke, besonders die Weißweinsorten Bianca und Phönix sowie die Rotweinsorte Muskat bleu. Dazu päppelten sie die verbliebenen 35 Rebstöcke von 1998 hoch, von denen die meisten roten Spätburgunder tragen. Außerdem legten sie eine Wildblumenwiese an.