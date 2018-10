In Kamp-Lintfort sind zahlreiche Laga-Bauprojekte ausgeschrieben.

Der Mittelstand soll an der Laga mitbauen

Das ehemalige Bergwerksgelände an der Friedrich-Heinrich-Allee gehört zum Areal der Landesgartenschau 2020. Besonders für die Bauarbeiten in diesem Bereich laufen zurzeit Ausschreibungen. Foto: Christoph Reichwein (crei)

Kamp-Lintfort Die Laga-GmbH schreibt die Bauarbeiten für die Landesgartenschau 2020 als Teillose aus. So sollen sich auch kleinere Firmen beteiligen können.

Die Landesgartenschau 2020 wird im Stadtgebiet langsam sichtbar: Neben den notwendigen Kanal- und Tiefbauarbeiten auf dem ehemaligen Zechenareal wird aktuell eine Baustelle auf dem Wandelweg eingerichtet. Dieser Weg verbindet das Bergwerk West mit dem Terrassengarten am Kloster Kamp. Ein Großteil der Vorbereitungen läuft jedoch noch immer hinter den Kulissen, und zwar in den Büros der Landesgartenschau GmbH. Bis Ende Oktober, Anfang November will man dort alle Ausschreibungen für die geplanten Arbeiten auf den Weg gebracht haben.