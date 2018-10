Eine-Welt-Laden in Kamp-Lintfort ist umgebaut

Kamp-Lintfort Der Eine-Welt-Laden an der Schulstraße in Kamp-Lintfort ist umfassend umgebaut und renoviert worden.

Das Team des Weltladens an der Schulstraße 141 in Kamp-Lintfort freut sich: Der große Umbau von einem eher auf den Großhandel ausgerichteten Geschäft zu einem freundlichen und ansprechenden Ladenlokal ist nun weitgehend abgeschlossen. Neben einer großen Auswahl an Lebensmitteln finden die Kunden Haushaltswaren, Accessoires, Dekoartikel und kleinere Geschenkideen – und zwar alles fair gehandelt und mit detaillierten Informationen zu den Frauen und Männern, die die Waren produziert haben. Das berichtete am Donnerstag Lutz Hartmann vom Verein zur „Förderung des fairen Handel(n)s am Niederrhein“, Regionales Vertriebszentrum Kamp-Lintfort. Das Angebot vor allem beim Kunsthandwerk und den Lederwaren sei nun deutlich größer geworden. „Wir hoffen, dass sich das schon im Weihnachtsgeschäft positiv auswirkt“, hofft Brigitte Müller, eine der Verkäuferinnen im Weltladen. Die Renovierung und Ladenerweiterung soll nun mit den Kunden gebührend gefeiert werden. Als Schnupperangebot gibt es am Freitag, 2. November, ab 12 Uhr auf alle Produkte einen Rabatt von zehn Prozent. Alle Besucher sind zudem zu Häppchen mit „Cremes und Dips rund um die Welt“ eingeladen. Auch Honig oder die verschiedenen Senfsorten kann man probieren. Der eine oder andere wird auch in der Tombola Glück haben. Das Ladenteam freut sich auf viele Besucher.