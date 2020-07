Landesgartenschau in Kamp-Lintfort : Rotarier weihen die neuen Boulebahnen ein

v.l.: Andreas Iland, Ulrich Springorum, Pastpräsident, Frank Lemm, Bernd Böing, Executive Secretary Foto: Nina Meise

Kamp-Lintfort „Eine solche Anlage gibt es in dieser Form in Kamp-Lintfort noch nicht“, sagt Andreas Iland, Prokurist der Laga-GmbH. Interessierte können die Boulekugeln am Infopavillon direkt am Haupteingang von 9 bis 18 Uhr ausleihen.

