Corona-Pandemie im Kreis Wesel : Fünf neue Fälle am Mittwoch bestätigt

Fünf neue Fälle am Mittwoch bestätigt

Kreis Wesel Die Zahl der Corona-Fälle im Kreis Wesel ist von Dienstag auf Mittwoch leicht gestiegen. Insgesamt sind fünf neue bestätigte Infektionsfälle bekannt. Die aktuelle 7-Tage-Inzidenz im Kreis Wesel liegt damit bei 8,5.

Demnach kommt der Kreis Wesel nun über den gesamten Zeitraum der Pandemie auf insgesamt 827 bestätigte Infektionsfälle mit dem Coronavirus (Stand am Mittwoch, 12 Uhr). Am Dienstagmittag waren es noch 822 Fälle.



Die aktuelle 7-Tage-Inzidenz im Kreis Wesel liegt damit bei 8,5. Die 7-Tage-Inzidenz gibt an, wie viele Neuinfektionen innerhalb der letzten sieben Tage bezogen auf jeweils 100.000 Einwohner gemeldet wurden.