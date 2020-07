Gnadenhochzeit in Kamp-Lintfort : „Die 70 Jahre gingen wie im Flug vorüber“

Kamp-Lintfort Elisabeth und Johannes Davids in Altfeld feiern die Gnadenhochzeit. Seit 70 Jahren sind sie ein Ehepaar, das seither gemeinsam alle Herausforderungen des Lebens meisterte. Die Nachbarn haben den Türeingang geschmückt.

Den Türeingang von Elisabeth und Johannes Davids haben die Nachbarn geschmückt. Blühende Rosen haben sie in den Türkranz eingebunden, um das besondere Ereignis zu würdigen. Das Ehepaar Davids feiert das 70-jährige Ehejubiläum. Diesmal in kleiner Runde und auf Abstand mit Freunden und Nachbarn. „Im engsten Kreis kommt die Familie zusammen“, sagt Elisabeth Davids. 1950 haben sie geheiratet. „Die 70 Jahre sind ruckzuck, wie im Flug vergangen. Kennengelernt haben wir uns schon zwei Jahre vorher“, erzählt Johannes Davids. Gerade hat er seinen 99. Geburtstag gefeiert und steuert munter auf die 100 zu.

„Wir haben 1948 beim Tanzen in der Wirtschaft bei Kleinlosen in Kamp kennengelernt, da, wo heute die Villa Vigna ist“, erinnert sich seine Frau Elisabeth. Die Nachkriegszeit bestimmte das Leben. Zeit für irgendwelche außergewöhnlichen Freizeitbetätigungen gab es damals nicht. „Am Wochenende tanzen gehen, das war schon schön“, so Elisabeth Davids, die damals mit ihren Eltern in Kamperbruch lebte. Johannes Davids war als Kriegsversehrter zurückgekommen. Dank chirurgischem Geschick konnte im Lazarett in Schlesien nach mehreren Operationen sein Bein gerettet werden, blieb aber steif.