Skulptur in Kamp-Lintfort : Kumpel Fritz ist vom „Dubbeln“ zurück

Skulptur in Kamp-Lintfort

Die Arbeiten am Vorplatz des Rathauses nähern sich mit der Rückkehr von „Fritz“ dem Ende zu. Der Umbau im Rathausquartier geht indes weiter. In Kürze startet der Bau der Wohneinheiten „Karl & Leo“ des Bauunternehmers Tecklenburg.

Die Bronzestatur des Bergmanns, der von den Kamp-Lintforter Bürgerinnen und Bürgern liebevoll „Kumpel Fritz“ genannt wird, ist aus seiner „Dubbelpause“ zurückgekehrt. „Die Statur musste für die Umbauarbeiten des Rathausquartiers im Steinmetzunternehmen Hirt eingelagert werden und kehrt nun wieder auf den neugestalteten Karl-Flügel-Platz zurück“, erklärt Bürgermeister Christoph Landscheidt. Die Arbeiten am Vorplatz des Rathauses nähern sich mit der Rückkehr von Fritz aus der „Dubbelpause“ dem Ende zu. Derzeit werde das Wasserspiel, das auf dem neuen Platz stehen wird, installiert. Das erste Grün sprieße bereits auf der großen Fläche, die eine ganz neue Aufenthaltsqualität für die Innenstadt bieten werde. „Den Karl-Flügel-Platz, benannt nach unserem ehemaligen Bürgermeister, wollen wir Anfang August offiziell einweihen“, so Landscheidt. Der Umbau im Rathausquartier geht indes weiter. In Kürze startet der Bau der Wohneinheiten „Karl & Leo“ des Bauunternehmers Tecklenburg.