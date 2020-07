Kommunalwahl 2020 in Kamp-Lintfort : Starke Konkurrenz für Landscheidt

Sabine Hermann Vier Bürgermeisterkandidaten gibt es bereits in Kamp-Lintfort – so viele wie seit vielen Jahren nicht mehr. Auch die CDU schickt diesmal eine Kandidatin ins Rennen. Die Zeichen stehen auf Stichwahl.

Die Bürgermeisterwahl in Kamp-Lintfort wird dieses Mal so spannend wie seit langer Zeit nicht mehr. Denn mindestens vier Kandidaten treten an. Das hat es zuletzt im Jahr 1999 gegeben, als Christoph Landscheidt erstmals hauptamtlicher Bürgermeister der Stadt wurde. Damals musste er (gegen Eberhard Kleiner, CDU) in die Stichwahl. Gut möglich, dass ihm dies im September erneut widerfährt. Weitere Kandidaten sind nicht ausgeschlossen. Bis zum 27. Juli läuft die Frist zur Einreichung von Kandidatenvorschlägen und Unterstützerunterschriften. Als einzige der im Rat vertretenen Parteien hat die FDP angekündigt, auf einen eigenen Kandidaten zu verzichten. „Wir sind mit Bürgermeister Landscheidt zufrieden. Es gibt auf dieser Position keinen Handlungsbedarf“, sagte der Ortsvorsitzende Stephan Heuser bereits im März.