Corona-Pandemie im Kreis Wesel : Drei weitere Fälle am Donnerstag

Corona-Testzentrum am Moerser Bethanien-Krankenhaus. Foto: Ja/Norbert Prümen (nop)

Kreis Wesel Nach dem deutlichen Anstieg in der vergangenen Woche scheint die weitere Ausbreitung des Virus vorerst gebremst. Der Kreis Wesel meldet auch am Donnerstag nur drei weitere Corona-Fälle: zwei aus Moers und einen aus Kamp-Lintfort.

Von Julia Hagenacker

Im Vergleich zu Mittwoch ist das Coronavirus bei drei weiteren Personen nachgewiesen worden: Zwei leben in Moers und stammen laut Kreis aus dem Mitarbeiter-Umfeld des Fleischbetriebs Öztas, eine Person kommt aus Kamp-Lintfort. In den anderen Kommunen gab es auch am Donnerstag keinen neuen Fall. Insgesamt sind damit seit beginn der Pandemie im Kreis Wesel 791 Infektionen nachgewiesen worden.

In der vergangenen Woche war die Infektionszahl innerhalb weniger Tage deutlich angestiegen, nachdem mehrere Mitarbeiter des Moerser Dönerproduzenten Öztas positiv auf das Virus getestet wurden. Insgesamt wurden in der Belegschaft über Reihentestungen bis Mittwoch 55 Infektionen bei Mitarbeitern aus dem Kreis Wesel nachgewiesen. Weitere kommen aus der näheren Umgebung, etwa aus Duisburg. Insgesamt sprach der Kreis am Dienstag von 105 Fällen, die in Verbindung mit dem Fleischbetrieb stehen. Demnach wurden mindestens 85 Mitarbeiter und 20 Kontaktpersonen positiv getestet.

Von den 791 Menschen, die bisher im Kreis Wesel positiv getestet wurden, gelten 624 als genesen. 25 sind gestorben. 142 gelten aktuell als erkrankt und sind in Quarantäne. Die Sieben-Tage-Inzidenz ist damit wieder etwas gesunken: von 20,7 auf 19,8. Der Wert gibt an, wie viele Neuinfektionen innerhalb der letzten sieben Tage bezogen auf jeweils 100.000 Einwohner gemeldet wurden. Bund und Länder hatten sich darauf geeinigt, dass bei einer Sieben-Tage-Inzidenz von 50 über eine Verschärfung der Corona-Regeln in der betroffenen Region nachgedacht werden muss, so wie im Kreis Gütersloh.

Für die einzelnen Städte und Gemeinden wurden vom Kreis Wesel am Donnerstag folgende Zahlen gemeldet (Stand: 2. Juli 2020, 12 Uhr):

Alpen (12.450 Einwohner) Nachgewiesene Infektionen: 15, davon genesen: 15.

Dinslaken (67.469 Einwohner) Nachgewiesene Infektionen: 105, davon genesen: 97. Gestorben: 2.

Hamminkeln (26.861 Einwohner) Nachgewiesene Infektionen: 38, davon genesen: 35. Gestorben: 1.

Hünxe (13.532 Einwohner) Nachgewiesene Infektionen: 29, davon genesen: 27. Gestorben: 2.

Kamp-Lintfort (37.425 Einwohner) Nachgewiesene Infektionen: 74, davon genesen: 51. Gestorben: 7.

Moers (103.680 Einwohner) Nachgewiesene Infektionen: 241, davon genesen: 135. Gestorben: 4.

Neukirchen-Vluyn (26.991 Einwohner) Nachgewiesene Infektionen: 42, davon genesen: 38. Gestorben: 3.

Rheinberg (31.004 Einwohner) Nachgewiesene Infektionen: 49, davon genesen: 46.

Schermbeck (13.643 Einwohner) Nachgewiesene Infektionen: 40, davon genesen: 37.

Sonsbeck (8725 Einwohner) Nachgewiesene Infektion: 16, davon genesen: 13. Gestorben: 3.

Voerde (35.996 Einwohner) Nachgewiesene Infektionen: 58, davon genesen: 54.

Wesel (60.295 Einwohner) Nachgewiesene Infektionen: 59, davon genesen: 52. Gestorben: 1.

Xanten (21.644 Einwohner) Nachgewiesene Infektion: 25, davon genesen: 23. Gestorben: 2.

Kreis Wesel insgesamt (459.715 Einwohner) Nachgewiesene Infektionen: 788, davon genesen: 623, aktuell in Quarantäne: 140. Gestorben: 25.