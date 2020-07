Erlebnis in Kamp-Lintfort : Kinder spazieren mit Jünter, Jupp und Fee

Kamp-Lintfort Die Kamp-Lintforter Spiel- und Tieroase „Kalisto“ bietet geführte Spaziergänge mit den Ponys und Co. im Zechenpark an. Die Gassi-Runden sind bei den Kindern beliebt. Denn sie haben die Zügel in der Hand.

Seit Start der Landesgartenschau bieten die Kalisto-Betreiber Stephanie und Reiner Winkendick den Besuchern geführte Spaziergänge mit den Tieren an. „Es ist unser Dankeschön an die Laga, die uns hier so wunderbar unterstützt“, sagt Stephanie Winkendick. Zugleich sind die Gassi-Runden Teil des Konzeptes in der Spiel- und Tieroase, die nicht nur Streichelzoo, sondern auch außerschulischer Lernort sein will und die Umweltbildung groß schreibt. Kinder erleben die Nähe zu den Tieren, die sie oftmals nur noch aus dem Fernsehen und nicht aus eigener Anschauung kennen. Für sie haben die Winkendicks Schubkarren und Schaufeln in Kindergröße angeschafft, damit sie sich in den Gehegen als kleine Tierpfleger erproben können. Die 15-jährige Verena Hellmann gehört zu den ehrenamtlichen Helfern in der Spiel- und Tieroase, die ein Besuchermagnet im Zechenpark ist.