Straßenschaden in Kamp-Lintfort : Wasserrohrbruch: Friedrichstraße wird gesperrt

Kamp-Lintfort Aus einer beschädigten Wasserleitung traten große Wassermengen aus. Es entstanden auch Schäden an der Straßendecke. Die Reparatur dauert voraussichtlich bis zum Wochenende.

Am späten Dienstagabend ist es zu einem Wasserrohrbruch an einer Haupttransportleitung im Bereich der Friedrichstraße gekommen. Das war die Ursache für einen kurzzeitigen Druckabfall in Teilen des Versorgungsgebietes. Wie die Stadtwerke am Mittwoch mitteilten, sei aus bisher ungeklärter Ursache eine DN 250er PVC-Wasserleitung beschädigt gewesen, aus der große Wassermengen ausgetreten sind. Durch den sofortigen Einsatz des Bereitschaftsdienstes der Stadtwerke habe man den Schadensbereich umgehend gesperrt, sodass die Versorgung der angrenzenden Kunden zeitnah wieder aufgenommen werden konnte. Die Arbeiten zur Beseitigung der Störung wurden noch in der Nacht durch die Stadtwerke eingeleitet und dauerten bis Mittwochmittag an. Aufgrund der ausgetretenen Wassermengen ist auch ein Schaden an der Straßendecke in der Friedrichstraße entstanden. Dies hat zufolge, dass die Straße gesperrt und die Straßendecke in Teilbereichen erneuert werden muss. Die Reparaturmaßnahmen werden voraussichtlich bis zum Wochenende andauern. Während dieser Zeit kann der Shuttle-Bus der Landesgartenschau (Laga) die Friedrichstraße nicht befahren, der Nordeingang der Laga ist für Besucher aber weiterhin geöffnet. Alle erforderlichen Schritte seien in Abstimmung mit der Stadt Kamp-Lintfort und der Landesgartenschau getroffen worden. Die Feuerwehr war ab 22 Uhr mit etwa 15 Kräften knapp eine Stunde im Einsatz. Es musste ein Keller ausgepumpt werden.