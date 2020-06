Geförderter Wohnraum im Blick : Stadt bildet eigene Wohnungsbaugesellschaft

Kamp-Lintfort Das bisherige Starter-Zentrum Dieprahm wird zur Immobilienentwicklungs- und Wohnungsbaugesellschaft Stadt Kamp-Lintfort.

Kamp-Lintfort hat die stadteigene Starter-Zentrum Dieprahm GmbH in Immobilienentwicklungs- und Wohnungsbaugesellschaft Stadt Kamp-Lintfort GmbH (IWG) umfirmiert und den Geschäftszweck erweitert. Das Unternehmen hat nun auch die Möglichkeit, in den Wohnungsbau einzusteigen. „Bisher haben wir in Kamp-Lintfort vor allem für den geförderten Wohnungsbau auf eigenständige Investoren gesetzt“, erklärte Bürgermeister Christoph Landscheidt den Schritt. Jedoch werde es immer schwieriger, Investoren zu finden, die die städtebaulichen Vorstellungen für geförderte und freifinanzierte Wohnungen erfüllen wollen. „Wir haben uns daher dazu entschieden, mit der IWG GmbH jene Projekte zu entwickeln, für die wir bisher keine Investoren gewinnen konnten.“

Man werde auch in Zukunft eng mit privaten Investoren und Wohnungsbaugesellschaften zusammenarbeiten, um den Kamp-Lintforter Bürgerinnen und Bürger ein vielfältiges Angebot an bezahlbaren Wohnungen zu bieten. „Die IWG wird nun ein ergänzender Anbieter auf dem Immobilienmarkt sein“, so Landscheidt. Der Kamp-Lintforter Stadtrat hat beschlossen, dass in jedem Neubaugebiet auch geförderte Wohnungen entstehen sollen. Derzeit seien rund 200 im Bau oder in Planung, sagte der Bürgermeister. Der Bedarf an preisgünstigen Wohnungen sei jedoch deutlich größer.