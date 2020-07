Kreis Wesel : Corona: Leichter Anstieg im Kreis Wesel geht weiter

Eine Labor-Mitarbeiterin hält in einem Testzelt ein Röhrchen mit einer Nährlösung für einen Corona-Test in der Hand. Foto: dpa/Hendrik Schmidt

Kreis Wesel Der zuletzt zu beobachtende Trend bei Neuinfektionen mit dem Corona-Virus setzt sich auch am Donnerstag fort. Die Zahl der Corona-Fälle im Kreis Wesel hat von Mittwoch auf Donnerstag um sechs weitere Fälle zugenommen. Die aktuelle Sieben-Tage-Inzidenz beträgt damit für den Kreis Wesel statistisch berechnete 9,1 Personen, die innerhalb einer Woche positiv auf das Virus getestet worden sind. Als Referenzgröße beziehen sich die Gesundheitsbehörden dabei auf 100.000 Einwohner.

Demnach kommt der Kreis Wesel nun über den gesamten Zeitraum der Pandemie auf insgesamt 833 bestätigte Infektionsfälle mit dem Coronavirus (Stand am Donnerstag, 12 Uhr). Am Mittwoch waren es 827 Fälle, am Dienstagmittag 822 Fälle, am Montag 791 Fälle.



Für die einzelnen Städte und Gemeinden werden vom Kreis Wesel am Donnerstag folgende Zahlen gemeldet: