Kultur in Kamp-Lintfort : Köpfe, Vögel und Sehnsuchtsorte in „Katharinas Bilderwelt“

Katharina Behrbohm mit einem der Bilder, die bis zum 25. April in der Mediathek zu sehen sind. Foto: Christoph Reichwein (crei)

KAMP-LINTFORT Seit zehn Jahren malt Katharina Behrbohm Bilder. „Schon als Kind habe ich gerne gemalt, vor allem Köpfe“, erzählt die Kamp-Lintforterin. „Kurz vor meiner Rente habe ich wieder mit der Malerei angefangen.

Ich male in meinem Esszimmer.“ Seit Montag zeigt sie 21 ihrer Arbeiten in der Mediathek, wo sie unter dem Titel „Katharinas Bilderwelt“ bis zum Donnerstag nach Ostern hängen.

Es ist ihre erste Ausstellung. „Ich habe einige Bilder an Freunde verschenkt und an meine Tochter“, erzählt die Künstlerin. „Ich habe noch nie ein Bild verkauft. Ich freue mich, wenn die Leute gucken kommen.“ Sie arbeitet mit Acryl auf Leinwand, meistens ohne Rahmen mit den Größen 30 mal 30 Zentimeter und 60 mal 80 Zentimeter. Sie sucht Motive aus, die genauso facettenreich sind wie das Leben. Diese setzt sie mit unterschiedlichen Stilen um. Fast naturalistisch bildet sie eine Amsel, eine Blaumeise oder ein Rotkehlchen ab. In Pastelltönen malt sie leicht abstrakt einen Kopf, den sie Traum nennt und als ihr Lieblingsbild bezeichnet. Leicht abstrakt sind außerdem ihre Bilder rund um das Meer, zum Beispiel Inferno oder Ruhe nach dem Sturm. Am Meer fixiert sie mit viel Sonne ihren Sehnsuchtsort und den Sprung ins kalte Wasser, der wie eine Metapher für sie steht.

„Einfach ausprobieren“, beschreibt die Autodidaktin ihren künstlerischen Grundsatz. So probierte sie auch aus, Gebäude zu malen, zum Beispiel den Maurischen Pavillon, der bei Schloss Lauersfort zwischen Vluyn und Schaephuysen liegt, oder eine blaue Tür an einem Haus in der Toskana. Die letzten beiden Motive tragen Patina, die für Katharina Behrbohm genauso zum Leben gehört wie eine gewisse Unordnung. Nicht ohne Grund nennt sie ihr einziges ganz abstraktes Bild „Chaos“.