Fridays for Future in Kamp-Lintfort: Mit Plakaten gegen den Klimawandel

Kamp-Lintfort Vor dem Rathaus haben 80 Schüler für eine bessere Zukunft demonstriert. Die Initiative für „Fridays for Future“ in Kamp-Lintfort ging von Siebtklässlern der Unesco-Schule aus. Vize-Bürgermeisterin Barbara Drese traf die Schüler.

„Wir sind laut, weil Ihr uns die Zukunft klaut“, skandieren rund 80 Schüler vor dem Rathaus in Kamp-Lintfort. Selbst gebastelte Plakate werden hoch gehalten, darauf steht mahnend: „Save our future“, „Wird die Erde heiß, schmilzt das Eis“ und „Wir haben die Eisbären gern“. Die Bewegung „Fridays for future“ ist am Freitagvormittag in Kamp-Lintfort angekommen – allerdings nicht als Schulstreik organisiert. Initiatoren der Schülerdemonstration sind die Siebtklässler von Lehrerin Katharina Strüve an der Unesco-Gesamtschule. Die Jugendlichen hatten sich in diesem Schuljahr schon zu mehreren Anlässen mit dem Klimawandel befasst. Das Thema beschäftigte die Schüler so intensiv, dass es im Wirtschaftsunterricht fortgeführt wurde. „Wir haben uns im Unterricht auch mit den Absichten der Bewegung ,Fridays for Future’ auseinandergesetzt“, erzählte die Lehrerin. Die Schüler haben selbst Protestplakate gebastelt, und so kam bald der Wunsch auf, an einem Freitag vor dem Rathaus zu demonstrieren.