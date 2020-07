Tradition in Kamp-Lintfort : Das Infozentrum Stadt und Bergbau ist eröffnet.

Durch die Corona-Pandemie musste die offizielle Eröffnung des Infozentrums Stadt- und Bergbau im ehemaligen Pumpenhaus, das neben dem Lehrstollen liegt, verschoben werden. Nun konnte aufgrund der aktuellen Lage die Eröffnung zumindest im kleinen Rahmen stattfinden.

„Wir sind dankbar für die enorme Leistung der Fördergemeinschaft, die mit viel Schweiß und Elan das Zentrum in monatelanger Handarbeit komplett umgebaut hat. Besonders der Außenbereich mit den vielen Großgeräten aus dem Bergbau ist eine enorme Teamleistung des Lehrstollenteams und den Arbeitern der Qualifizierungsmaßnahme der Tüv Nord Bildung“, so Bürgermeister Christoph Landscheidt. „Möglich wurde das Ganze aber auch durch die großzügige finanzielle Unterstützung des Landes NRW, des LVR, der NRW-Stiftung und der Sparkassenstiftung der Sparkasse Duisburg. Wir haben nun ein absolutes Schmuckkästchen mit Andenken an die Kamp-Lintforter Geschichte, die natürlich eng mit dem Bergbau verbandelt ist. Die Ausstellung zeigt aber auch, dass wir mit Energie in die Zukunft wollen, ob unser Klimaschutzkonzept für die Stadt, das Wasserstoffpilotprojekt am Asdonkshof oder die Vernetzung von Hochschule und Unternehmen der Region. In Kamp-Lintfort gibt es trotz Ende des Bergbaus keinen Stillstand!“