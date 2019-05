Engagement in Kamp-Lintfort: Die 72 Stunden in der Kita Sankt Josef.

KAMP-LINTFORT Das Motto lautete „Uns hat der Himmel geschickt“. 100 Helfer arbeiteten 72 Stunden lang. Dann hatte der Kindergarten St. Josef ein neues Außengelände.

Am Freitag hatte die Linksniederrheinische Entwässerungsgenossenschaft (Lineg) ihre Auszubildenden abgestellt, um bei der 72-Stunden-Aktion mitzuhelfen. Am Samstag kamen sie freiwillig wieder, um im Schatten der Kirche St. Josef mitanzupacken. „Sie waren von der Aktion begeistert“, berichtete Luca Rusch als Sprecher des Organisationsteams. „Sie wollten dabei sein.“ So wie die Auszubildenden wollten weitere 80 Jugendliche und sechs Unternehmen bei der Aktion dabei sein. Am gestrigen Sonntag endete die 72-Stunden-Aktion mit einem Fest ab.