Ausstellung in Kamp-Lintfort : „Ein Platz für mich“: Vielfalt in Bildern

Andrea Emde, Armin Fischer und Galerist Andreas Verfürth haben die Ausstellung in der Westlichen Orangerie realisiert. Foto: Arnulf Stoffel (ast)

Fotograf Armin Fischer zeigt in der Westlichen Orangerie am Terrassengarten des Klosters Kamp Arbeiten aus seinem Bildband „Ein Platz für mich“. Dieser entstand in Zusammenarbeit mit den Caritas Wohn- und Werkstätten Niederrhein.

Annette sammelt leidenschaftlich gerne Spielzeugautos, Fabian kennt die Fahrpläne von Duisburg bis zum Kölner Flughafen auswendig, Frank erinnert sich noch immer an die Zeit „auf’m Pütt“, und Karin liebt Bobtail Aiko innig. Herzensangelegenheiten eben, die die Frauen und Männer für kurze Zeit mit Armin Fischer teilten. Der Fotograf porträtierte sie für den Bildband „Ein Platz für mich – 50 Jahre – 50 Menschen“. Entstanden sind lebensbejahende Fotografien in Schwarz-Weiß und in Farbe, die viel über die Menschen erzählen – auch über ihre Begeisterung für das Hobby. Der Bildband kam zum 50-jährigen Bestehen der Caritas Wohn- und Werkstätten Niederrhein (CWWN) im vergangenen Jahr heraus. Die Porträtierten sind Bewohner, Beschäftigte, Angestellte und Freunde der Einrichtung.

Ab Sonntag, 26. Mai, sind die Fotografien nun erstmals in einer Ausstellung zu sehen. Ermöglicht hat dies Andreas Verfürth, Inhaber der Galerie Schürmann in Kamp-Lintfort. Er lud Fotograf Armin Fischer ein, seine Fotoarbeiten in der Westlichen Orangerie am Terrassengarten des Klosters Kamp zu präsentieren. „Ich habe die Porträts bei einem Besuch gesehen und mir war sofort klar, dass ich sie ausstellen möchte.“ Andreas Verfürth gibt mit der Präsentation „Ein Platz für mich“ zugleich seinen Einstand als Kurator der städtischen Kunstausstellungen. Er wird ab 2021 die sommerlichen Vernissagen in der Orangerie gestalten und organisieren.

Info Öffnungszeiten in der Westlichen Orangerie Eröffnung Die Ausstellung wird am Sonntag, 26. Mai, eröffnet und ist bis zum 5. Juli in der Orangerie am Terrassengarten des Klosters Kamp zu sehen. Öffnungzeiten Die Ausstellung ist freitags und samstags von 14 bis 17 Uhr und sonntags von 11 bis 17 Uhr geöffnet.