Feuerwehr in Kaarst : Der Kaarster Löschzug feiert sein 112-jähriges Bestehen

Kaarst „Retten, löschen, bergen, schützen“ stand am Samstag Abend auf dem Transparent im Festzelt auf dem Kirmesplatz. Eigentlich fehlte nur noch feiern: Auch das macht der Löschzug sehr gerne.

Die Coverband „Voices“ war im Festzelt keine Unbekannte: Sie treten an zwei Tagen während des Kaarster Schützenfestes am gleichen Ort auf. Faßbender ließ sich von leeren Stuhlreihen nicht beeindrucken: „90 Prozent der Kosten haben Sponsoren übernommen, der Rest wird durch die Eintrittsgelder gedeckt.“ Gründungsmitglieder waren natürlich nicht da, wohl aber einige Urgesteine wie der frühere Löschzugführer Horst Berger. Alt-Bürgermeister Franz-Josef Moormann ließ sich Bier und Currywurst schmecken.

Nach draußen lockte es nicht nur die Raucher: Simone Menth, die Schwester von Platzmeister Rico Wallfass, sorgte für das leibliche Wohl. Was auffiel: Das Publikum war sehr gemischt, junge und alte Kaarster feierten gemeinsam. Und Norbert Faßbender machte auf weitere Veranstaltungen aus Anlass des 112-jährigen Bestehens aufmerksam: „Am 16. August laden wir zum Tag der offenen Tür ein, am 4. Oktober wird es einen Jazzfrühschopp mit einer Liveband geben.“ Was derzeit noch nicht feststeht: Ob die Kaarster Feuerwehrleute zum Schützenfest in historischen Uniformen mitmarschieren werden. „Es ist nicht einfach, an solche Uniformen heranzukommen“, erklärte der Löschzugführer.