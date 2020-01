Kostenpflichtiger Inhalt: Möbelhaus in Kaarst : Ikea richtet Schlafkojen für Personal ein

Yvonne Visscher nutzt die Schlafkoje bei viel Stress, um wieder einen klaren Kopf zu bekommen. Insgesamt stehen den Mitarbeitern in einem eigenen Ruheraum sechs Schlafkojen zur Verfügung. NGZ-Foto: Anja Tinter. Foto: Tinter, Anja (ati)

Kaarst Die Mitarbeiter der Ikea-Filiale in Kaarst können sich in der Mittagspause in Schlafkojen entspannen. Die „Power Naps“ sollen für Erfrischung und einen klaren Kopf sorgen. Bald wird es die Schlafkojen auch in anderen Häusern geben.