FDP in Kaarst : Mit Volldampf in den Wahlkampf

Mit Volldampf in den Wahlkampf

FDP in Kaarst

Kaarst Uschi Baum wird auf dem FDP-Stadtparteig zur Bürgermeister-Kandidatin gewählt.

Deutlicher geht es kaum: Mit 29 von 31 Stimmen (zwei Enthaltungen) ist Uschi Baum nun offiziell die Bürgermeister-Kandidaten der Liberalen. Und die 52-Jährige gibt den Takt für den anstehenden Wahlkampf an: mit Volldampf voraus. „Menschen zählen“ lautet ihr Slogan, und die stellvertretende Bürgermeistern möchte jeden Menschen einfangen, wie sie sagt. Jeden wird ihr wahrscheinlich nicht gelingen, doch optimistisch peilt sie 50,1 Prozent am 13. September an. „Wer mich kennt, weiß, dass meine Energie kaum zu bremsen ist“, sagt sie, und mit mittlerweile zwei erwachsenen Kindern sei genau jetzt der richtige Zeitpunkt, sich für das Amt der Verwaltungschefin ins Zeug zu legen.