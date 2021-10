Im Stadtteil Büttgen : Starke Rauchentwicklung bei Restaurantbrand in Kaarst

Kaarst Rauchschwaden zogen am Samstagmittag über den Kaarster Stadtteil Büttgen. Die Feuerwehr musste zu einem Brand in einem Restaurant ausrücken.

Am Mittag rückte die Feuerwehr in Kaarst zu einem Brand im Stadtteil Büttgen aus. Wie die Feuerwehr mitteilte, war es in einem Restaurant am Rathausplatz zu einem Feuer mit starker Rauchentwicklung gekommen.