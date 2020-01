Geschäft im Kaarster Maubiszentrum macht zu : „Vier Menschen wurde die Existenz geraubt“

Kaarst Wilfried Büscher wurde der Vertrag für sein Geschäft im Maubiszentrum gekündigt. Nun klagt er öffentlich den Vermieter an.

An den Fenstern hängen vier Plakate, wenn der Laden geöffnet hat, steht ein weiteres vor der Eingangstür. „Wir möchten uns hiermit bei allen Kunden bedanken, die uns in diesem langen Zeitraum begleitet haben“ – mit diesen Worten leitet Wilfried Büscher, Inhaber des Geschäfts „Büscher Time & Design“, auf dem Plakat ein. 17 Jahre lang war Büscher mit seinem Laden im Maubiszentrum angesiedelt. Das Geschäft, in dem Uhren, Schmuck und Lederwaren verkauft werden, ist schon so etwas wie eine Institution. „Wir haben viele Kunden, die uns schon lange begleiten. Wir haben sogar die Kinder mit aufwachsen sehen“, sagt Wilfried Büscher, der am Computer sitzt und versucht, seine restliche Ware und die Einrichtung zu verkaufen. „Die Kunden haben teilweise geweint, als sie davon erfahren haben“, sagt er: „Ohne uns fehlt etwas in Kaarst.“