Hoher Bedarf : Kaarst braucht weitere Kita-Plätze

Blick auf den Spielplatz der Kita an der Alten Heerstraße. Der Bedarf an Plätzen in Kaarst zeigt, dass mehr Kitas gebaut werden müssen. Foto: Tinter, Anja (ati)

Kaarst Der Planungsausschuss wird aufgefordert, mehr Grundstücke für Kindertagesstätten freizugeben.

Eines steht fest: In Kaarst müssen noch weitere Kindergarten-Plätze geschaffen werden. Im Jugendhilfeausschuss wurde in diesem Zusammenhang Kritik am Planungsausschuss geäußert. Der erste Spatenstich für die Kindertagesstätte an der Birkhofstraße in Büttgen ist zwar ein Schritt in die richtige Richtung, aber es sind weitere Kapazitäten zu schaffen. In Zahlen ausgedrückt: Für das Kindergartenjahr 2020/2021 wären rein rechnerisch 90,8 Gruppen erforderlich – ohne Überbelegung.

Aktuell verfügt die Stadt Kaarst über 77 Gruppen. Zu Beginn des nächsten Kindergartenjahres wird die Kapazität auf 81 Gruppen ausgebaut. „Was können wir denn noch mehr tun?“, fragte Monika Hartings (SPD). Eine deutliche Stellungnahme kam von der Ausschussvorsitzenden Ursula Baum (FDP): „Der Planungsausschuss kommt nicht in die Pötte. Er muss Grundstücke freigeben, auf denen man Kitas bauen kann.“ Es gebe geeignete Grundstücke.

Für Jugenddezernent Sebastian Semmler sind die Probleme vielschichtig: „Es gibt tatsächlich Fälle, wo die Kritik am Planungsausschuss gerechtfertigt ist. Wir haben aber nicht besonders viele Grundstücke, die tatsächlich in Frage kommen und es gibt auch andere Interessen wie zum Beispiel die Nutzung der verfügbaren Grundstücke für den sozialen Wohnungsbau.“ Semmler räumte ein: „Wir sind insgesamt zu langsam.“ Die Zahlen lägen vor, dem Jugendhilfeausschuss seien keine Versäumnisse vorzuwerfen. Semmlers Fazit: „Es kommen viele Faktoren zusammen.“ Ursula Baum beklagte, dass zum Beispiel die Planung einer Kita in der Vorster Stadtmitte ins Stocken geraten sei. Die Kindergartenplätze werden derweil immer begehrter, die Versorgungsquoten immer höher. Während bei Drei- bis Fünfjährigen die Quote schon seit einiger Zeit bei 99 Prozent liegt, werden prozentual immer mehr jüngere Kinder in einer Kita oder für die Tagespflege angemeldet.