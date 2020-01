Mitglied vom Nabu Kaarst : Ornithologin will enger mit Landwirten zusammenarbeiten

Kaarst Sie ist begeisterte Ornithologin, hält hin und wieder Vorträge über die einheimischen Vögel, fährt auf Expeditionen nach Estland oder an den Chiemsee und arbeitet ehrenamtlich in der Ortsgruppe Kaarst des Naturschutzbundes Deutschland (Nabu) mit.

Ihre Idee: „Die Pferdewirte haben inzwischen riesige Flächen, auf denen an einigen Stellen vielleicht Hecken gepflanzt werden können. Das würde unsere Gegend ökologisch enorm aufwerten“, sagt sie. Durch mehr Hecken würden Vögel wie Spatzen oder Grünfinke dann wieder einen größeren Lebensraum, mehr Nahrung und mehr Nistraum zur Verfügung haben. Silberbach ist Teil einer achtköpfigen Gruppe, die in Kaarst sehr aktiv ist. So zum Beispiel an der Broicherseite, wo bald Amphibienzäune aufgestellt werden sollen, damit vor allem die Kröten nicht alleine über die Straße wandern können. Tipps für alle Menschen, die in ihren Gärten auch Vogelhäuschen haben, hat sie natürlich auch parat. „Ganz wichtig ist, die Vögel so zu füttern, dass sie mit ihrem Kot nicht das Futter verunreinigen“, sagt Silberbach. Eine solche Futtersäule wie in ihrem Garten wäre besser als ein schön aussehendes Vogelhäuschen. „Da ist haufenweise Kot in dem Futter, wodurch die Vögel krank werden. Eigentlich erreicht man so das Gegenteil von dem, was man mit dem Füttern bezwecken möchte“, so Silberbach. Ein- bis zweimal die Woche sollten Menschen mit Vogelhäuschen in ihrem Garten dieses reinigen, dann ist es nämlich voller Kot.