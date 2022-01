Einzelne Gruppen unterwegs : Sternsinger sammeln in Vorst für Kinder in Not

Diese Sternsinger-Gruppe wurde am vergangenen Wochenende in die Vorster Gemeinde ausgesandt. Foto: Thomasen

Vorst In Vorst sind einzelne Sternsinger-Gruppen unterwegs, um Geld für Kinder in Not zu sammen. Am Samstag wurde eine Sternsinger-Gruppe stellvertretend für neun weitere beim Gottesdienst in der St. Antonius-Kirche feierlich in die Gemeinde ausgesandt.

Sie sollen den Vorster Bürgern nicht nur den Segen bringen, sondern sammeln unter dem Motto „Gesund werden – Gesund bleiben“ Spenden für verschiedene Projekte. So profitieren von der Aktion Not leidende Kinder in Ghana genauso wie Kinder im Ahrtal.

An den beiden kommenden Samstagen (22. und 29. Januar) sammeln die Sternsinger in verschiedenen Gruppen von 11 bis 12 Uhr auf dem Rewe-Parkplatz am Eustachiusplatz, auf dem Parkplatz am Postkiosk und am Rosenhof Coenen in Driesch Spenden ein.